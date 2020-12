Milan, Ibrahimovic si allena nella neve: “Provate a fermarmi” (Video)

Milan, il recupero di Ibra nella neve

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo la doppietta splendida contro il Napoli, Zlatan Ibrahimovic si è dovuto fermare causa infortunio. Lo svedese è rimasto sempre vicino alla sua squadra, spronandola anche dalla panchina nelle ultime uscite. Difficile per uno come lui restare fuori, Ibra vuole sentire il profumo dell’erba e segnare tanti gol per il suo Milan. Ecco perché, anche con condizioni meteo avverse, il classe 1981 continua ad allenarsi per rientrare al più presto. Ibra, attraverso il proprio profilo Instagram, ha pubblicato il suo allenamento nella neve con la didascalia: “Provate a fermarmi”. Il solito commento alla Zlatan non poteva mancare. Il difensore per gennaio porta Mourinho? Ecco di chi si tratta >>>