Calciomercato – Scamacca-Inter e lo scambio Vlahovic-Lukaku | VIDEO

Gianluca Scamacca va verso l'Inter, mentre Dusan Vlahovic (Juventus) e Romelu Lukaku (Chelsea) sembrano sul punto di scambiarsi le maglie

L'Inter ha scelto Gianluca Scamacca, centravanti italiano del West Ham, come nuovo attaccante per la squadra di Simone Inzaghi. Operazione in dirittura d'arrivo. Un altro, grande affare, però, potrebbe andare in porto tra Juventus e Chelsea: il serbo Dusan Vlahovic finirebbe a Londra, il belga Romelu Lukaku in cambio a Torino. Con un bel pacco di soldi al seguito. Le ultime news di calciomercato su di loro nel video della redazione di 'GazzettaTV'