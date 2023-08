Le ultime notizie sulle trattative più importanti del calciomercato. Tra De Ketelaere e Scamacca, Atalanta scatenata

Le ultime sul calciomercato da Gazzetta TV. L'Atalanta scatenata: fatta per Scamacca. Al traguardo anche De Ketelaere. Visite per Natan. L'Inter cerca una punta, ma chiude per Sommer. La Roma cerca la cessione di Ibanez per sbloccare il suo mercato