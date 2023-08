Calciomercato – Genoa e Fiorentina, ecco Retegui e Beltrán | VIDEO

Mateo Retegui e Lucas Beltrán hanno lasciato l'Argentina per trasferirsi in Serie A. Il video-servizio di Carlo Laudisa (Gazzetta)

Mateo Retegui, classe 1999, e Lucas Beltrán, classe 2001, hanno lasciato l'Argentina per trasferirsi nella Serie A italiana. Arrivano rispettivamente nella fila di Genoa e Fiorentina per portare in dote nuovi gol al nostro campionato. E chissà che non possa sorridere anche Roberto Mancini, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana: il primo lo ha già convocato, il secondo potrebbe essere naturalizzato. Il video-servizio di Carlo Laudisa per 'La Gazzetta dello Sport'