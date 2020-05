Calciomercato Napoli – Azzurri su Belotti: ecco l’offerta al Torino | News

CALCIOMERCATO NAPOLI – Andrea Belotti, classe 1993, è il bomber del Torino di Moreno Longo. Capitano granata, sotto la Mole dall’estate 2015, Belotti ha segnato 15 gol in 31 gare tra Serie A, Europa League e Coppa Italia prima dello stop al calcio per l’emergenza coronavirus: una stagione positiva, prestazioni soddisfacenti che hanno attirato su di lui l’interesse di molte squadre in Italia ed in Europa.

Questo anche perché il suo contratto con il club di Urbano Cairo scadrà il 30 giugno 2022 e, pertanto, in caso di mancato accordo per un prolungamento di tale accordo, con conseguente aumento dell’ingaggio del numero 9 granata, inevitabilmente si andrà verso una cessione di Belotti al miglior offerente. Il ‘Gallo‘ ha tanti estimatori: lo cercano, in Premier League, sia il Manchester United sia l’Everton, mentre, in Serie A, piace a Milan, Roma e Napoli.

In particolare, secondo 'La Stampa' oggi in edicola, sarebbero gli azzurri di Aurelio De Laurentiis quelli più intenzionati a fare sul serio per Belotti: sarebbe infatti pronta, per il Torino, un'offerta di 20-25 milioni di euro in contanti, più il cartellino di Andrea Petagna, prelevato dal Napoli a gennaio ma lasciato in prestito alla Spal, per assicurarsi il 'Gallo' in estate. Cairo capitolerà?