Monza, D’Ambrosio: “Sognavo di finire la carriera all’Inter” | VIDEO

Danilo D'Ambrosio, nuovo acquisto del Monza, ha rivelato quanto gli sarebbe piaciuto terminare la sua carriera nella fila della sua Inter

"Non sono una persona che porta rancore", così il nuovo acquisto del Monza, il difensore Danilo D'Ambrosio, ha parlato dopo l'ufficialità della sua nuova avventura con la squadra di Raffaele Palladino del rammarico per non aver potuto rinnovare il suo contratto con l'Inter. Squadra per cui, ha confessato, nella sua famiglia si fa il tifo da sempre. Guarda il video con le dichiarazioni del classe 1988