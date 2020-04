VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Ha passato una stagione fermo ai box a causa di due infortuni abbastanza gravi, ma è tornato ed è pronto a rimettersi in mostra, Florian Thauvin. Tuttavia, il Marsiglia sembra intenzionato a cederlo nel prossimo mercato, avendo contratto in scadenza e per evitare si svaluti. Il Milan di Ivan Gazidis ci pensa. Nella video news le ultime.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓