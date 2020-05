Calciomercato Milan – Sfuma un obiettivo! Va in un’altra squadra / News

VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Tanti giovani campioni nel mirino. Ovviamente sarà impossibile prenderli tutti, ma il Milan ha tracciato la strada da seguire. Uno dei nomi più caldi e importanti facenti parte di questa categoria, che nei giorni scorsi è stato accostato al Milan, è quello di Mohamed Simakan, difensore centrale dello Strasburgo, francese classe 2000. Considerato uno dei giocatori più forti nel proprio ruolo potenzialmente, Simakan cambierà squadra in estate.

Il Milan si era mosso in anticipo, presentando anche un’offerta al club francese, che sembrava aver sbaragliato la concorrenza. Addirittura, l’agente del giocatore aveva dato chiari segnali in un’intervista in cui parlava del Milan e di Paolo Maldini come impossibili da rifiutare. Simakan sarebbe un rinforzo ideale, in quanto in grado di giocare anche come terzino destro, altro ruolo in cui il Milan cerca rinforzi.

Tuttavia, secondo quanto riferiscono in Spagna, le novità non sono particolarmente sorridenti ai colori rossoneri. Simakan è sì vicinissimo a un’altra squadra, ma è il Borussia Dortmund. I tedeschi hanno accelerato e presentato un’altra offerta, evidentemente più ricca di quella rossonera, allo Strasburgo. Il club francese non ha potuto fare altro che accettare. A meno che il Milan non rialzi, il futuro di Simakan è destinato a essere giallonero. Sfuma così il primo obiettivo di mercato del Milan. Ma l’estate è ancora lontana e c’è tanto tempo per raggiungere giocatori anche migliori. Per scoprire l’offerta rossonera al difensore LEGGI LA NOTIZIA >>>

