CALCIOMERCATO MILAN – Saelemaekers e l’irritazione di Gazidis / News

VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Di errori di mercato ne sono stati fatti pochi, ma Ivan Gazidis sembra non tollerarne affatto. Uno di questi è Alexis Saelemaekers. Il giovanissimo belga è stato preso a gennaio in prestito oneroso da 3,5 milioni. Potrebbe anche scattare l’obbligo ad altri 3,5. Soldi che non sembrano aver fruttato e che hanno irritato Gazidis. Così il futuro di Saelemaerkers è incerto. Nella video news le ultime.

