Saelemaekers non ha inciso, operazione rischiosa e fallita

ULTIME MILAN – Il Milan a gennaio ha cambiato molto. Tanti addii costosi e “pesanti” e dentro un mix di giovani ed esperti dall’ingaggio decisamente più leggero nel complesso. Tra questi anche Alexis Saelemaekers, talento belga classe 1999, che però non è riuscito a imporsi in rossonero. Il mercato di Paolo Maldini e Zvonimir Boban (licenziato da Ivan Gazidis) è assolutamente positivo, tanto che Saelemaekers è stato forse l’unico vero errore commesso.

Non tanto per le prestazioni, che comunque nessuno si aspettava fossero particolarmente eccezionali in così poco tempo, soprattutto da parte di un ragazzo così giovane e senza esperienza in Serie A. Il vero problema sono i costi dell’operazione: il Milan ha pagato all’Anderlecht 3,5 milioni solo per il prestito di sei mesi, a cui si aggiungono altri 3,5 milioni di riscatto, che può diventare obbligatorio a determinate condizioni. Una situazione che, comunque vada, rischia di essere negativa.

In caso si raggiungesse il riscatto obbligatorio, infatti, Saelemaekers verrebbe a costare ben 7 milioni. Non tantissimi, ma neanche pochi per un ragazzo così giovane. Anche perchè per il momento di certo non ha dimostrato di valerli e difficilmente riuscirà a cambiare le cose nei prossimi mesi. Se invece non si dovesse arrivare al riscatto, probabilmente sarebbe anche peggio: il Milan avrebbe pagato 3,5 milioni per un semplice prestito semestrale che non ha portato alcun frutto. A questo punto, la speranza dovrebbe essere quella di riscattarlo e farlo crescere magari il prossimo anno, rendendo fruttuoso questo investimento. Sicuramente a ora l’operazione è rischiosa e, probabilmente, fallita. Intanto Gigio Donnarumma è vicino a un club inglese… LEGGI LE ULTIME >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android