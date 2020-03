Calciomercato Milan – Il Chelsea vuole Donnarumma: contatti con Raiola

CALCIOMERCATO MILAN – Il coronavirus ha purtroppo messo tutto in stand-by. Tutta l’Europa è paralizzata e non si sa se e quando si potrà ritornare a calcare un campo da calcio. Oltre alle questioni attuali, per il Milan ce n’è un’altra molto urgente da fronteggiare: quella relativa al contratto di Gianluigi Donnarumma, in scadenza a giugno 2021. E’ risaputo come sia difficile trattare con Mino Raiola, a maggior ragione se la questione societaria non verrà risolta nel più breve tempo possibile. L’agente italo-olandese ha bisogno di certezze per il suo assistito che, già attualmente, è uno dei portieri migliori in circolazione.

A complicare ulteriormente il tutto ci sono da allontanare gli interessi delle big d’Europa, quali Psg, Real Madrid e, non ultima, il Chelsea. Proprio il club inglese, secondo quando riferisce il ‘Sunday Express’, è quello più attivo al momento. Sarebbero continui, infatti, i contatti tra i ‘Blues’ e Mino Raiola; l’obiettivo è quello di avere un continuo aggiornamento sull’eventuale trattativa tra Donnarumma e il Milan per il rinnovo.

Secondo il quotidiano inglese la richiesta del Milan sarebbe di 55 milioni di euro, un prezzo che il Chelsea non farebbe fatica a pagare visto il precedente Kepa a 80 milioni. Proprio sul portiere spagnolo, il club di Abramovic avrebbe non poche riserve: Frank Lampard non lo ritiene all’altezza della situazione, per questo motivo lo sguardo è stato posato altrove. Dato lo scenario non c’è tempo da perdere per il Milan perché, in caso contrario, il rischio di perdere il suo vero fuoriclasse diventerebbe più che concreto. Intanto ecco la posizione del Milan che riguarda gli stipendi dei calciatori, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android