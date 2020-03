Coronavirus, Baiocchini:” Ecco la posizione del Milan sugli stipendi”

ULTIME NEWS MILAN – Il giornalista di ‘Sky Sport’ Manuele Baiocchini ha spiegato qual è la posizione del Milan sui tagli dello stipendio ai suoi calciatori. Il punto: “Secondo il Milan tutto è legato alla ripresa o meno dei campionati, in base a quello ci sono diverse casistiche anche in base alla riduzione degli stipendi. La volontà del Milan è di prendere una decisione collegiale, tolta la Juventus, di tutte le 19 squadre, unite nella scelta del da farsi con i propri tesserati. L’argomento è stato affrontato tra i dirigenti del Milan ma non è stato approfondito. Ci sono state videochiamate con i giocatori, nei colloqui con alcuni senatori della squadra non è mai stato affrontato l’argomento taglio stipendi. La sensazione è che tutti attendano una decisione per poi muoversi di conseguenza”. Intanto ecco l’appello di Asmir Begovic su Twitter, continua a leggere >>>

