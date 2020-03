L’appello di Begovic: “La madre del mio agente bloccata in India, fatela tornare!”

ULTIME NEWS – Asmir Begovic, attraverso il proprio profilo Twitter, ha lanciato un appello a Governo Britannico. La madre de suo agente è rimasta bloccata in India insieme ad altri suoi concittadini. Il portiere serbo si è esposto in prima persona e vuoi impegnarsi perché tutti quanti facciano ritorno nella loro Patria. Ecco il messaggio:

“La madre sessantasettenne del mio caro amico e agente è bloccata a Goa in India, insieme a centinaia di altri cittadini britannici. Con l’India in completo lockdown, per loro sta diventando difficile trovare cibo e acqua. Firma questa petizione per implorare il governo britannico a rimpatriare questi cittadini”.

