Calciomercato Milan – Rangnick sfida il club inglese per il difensore! / News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN – Una difesa da rinforzare e da rivoluzionare. Il futuro del Milan non è ancora molto chiaro, visto che Ralf Rangnick manda segnali, ma sembra ancora lontano dal prendere una decisione definitiva. Tuttavia, per il momento sembra che ci si prepari ad accontentare le richieste del tedesco, che lavora già in ottica rossonera e mette nel mirino diversi profili interessanti per il reparto arretrato.

Vi abbiamo già raccontato di come la prima scelta da affiancare al capitano Alessio Romagnoli sia Dayot Upamecano, centrale francese del “suo” RB Lipsia. Tuttavia, la richiesta del club tedesco, nonostante il contratto in scadenza, resta molto alta (45 milioni). Inoltre, Rangnick in passato ha giocato sia con il 4-4-2 “mutevole” sia con la difesa a tre.

Ecco perché oltre a Upamecano si sta cercando anche qualche altro giocatore che possa arrivare al posto del francese o addirittura insieme. Di certo non si può pensare di spendere ancora altre cifre alte in quel modo. Dunque serve qualcuno che rientri nei parametri di giovane e forte, che sia già considerato pronto e che costi anche poco. In questo senso è stato individuato Kristoffer Ajer, centrale del Celtic classe 1998.

Norvegese, si è messo in mostra nelle ultime tre stagioni, maturando esperienza anche internazionale. Molto alto, può giocare anche a centrocampo, il che denota anche una certa bravura nell’impostare il gioco. Il Milan ha già da diversi mesi avviato i contatti con il club scozzese per provare ad aggiudicarselo, ma dovrà fare i conti con il Leicester. Gli inglesi si sono inseriti nella trattativa, facendo anche alzare il prezzo. Il Milan contava di aggiudicarselo con 2,7 milioni, ma a questo punto potrebbe partire l’asta. Vedremo se i rossoneri, spinti da Rangnick, riusciranno a vincerla. Per ulteriori dettagli LEGGI LA NOTIZIA >>>

