Calciomercato Milan – Ajer primo colpo in difesa con Rangnick?

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo le ultime indiscrezioni, pare che il Milan sia in trattative avanzate per Kristoffer Ajer, calciatore di proprietà del Celtic. Già lo scorso aprile erano emerse novità sul calciatore. Anzitutto conosciamolo meglio.

Kristoffer Vassbakk Ajer, classe 1998, nato a Rælingen in Norvegia. Lo scorso 17 aprile ha compiuto 22 anni, dal 2017 gioca con il Celtic. Attualmente ha un contratto in scadenza nel giugno 2022. In questa stagione ha collezionato 49 presenze, 4 gol e 2 assist. Numeri parecchio rilevanti visto che parliamo di un difensore centrale. Può comunque adattarsi sia da mediano davanti la difesa che come terzino destro, ruoli che in emergenza ha ricoperto nel corso della sua giovane carriera.

Con l’arrivo di Ralf Rangnick al Milan la prossima stagione, potrebbero esserci grossi cambiamenti anche e soprattutto sul campo. E non solo perché l’idea di gioco del tedesco è ben diversa dalle solite: un calcio più veloce e verticale, tattico sì ma senza eccessivo possesso palla. Da non escludere possa anche cambiare il modulo. Rangnick ha giocato sia con il 4-4-2, ma anche con il 3-1-4-2. In caso di difesa a tre, serviranno rinforzi importanti in difesa.

Attualmente gli unici centrali sicuri del posto sono Alessio Romagnoli (anche se c’è da capire se rinnoverà o meno il contratto in scadenza nel giugno 2022) e Matteo Gabbia. Gli altri sono tutti da valutare: Musacchio, Kjaer e Leo Duarte. Ajer potrebbe essere il colpo ideale per la difesa: giovane e dalle grandi potenzialità, e ad un prezzo non particolarmente eccessivo.

Il valore di Ajer, secondo i colleghi di Transfermarkt è di appena 2,7 milioni di euro. In realtà il prezzo di mercato dovrebbe essere maggiore, vista anche la concorrenza del Leicester. Il Celtic vorrebbe circa 25-28 milioni di euro, ma più realisticamente parlando il valore potrebbe essere intorno ai 15 milioni. Intanto ecco gli altri giocatori accostati al Milan per il prossimo futuro >>>