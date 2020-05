Calciomercato Milan – Rakitic, tentazione Premier League: le ultime | News

CALCIOMERCATO MILAN – Come noto Milan e Juventus sono interessate a Ivan Rakitic, classe 1988, centrocampista croato in forza al Barcellona dall’estate 2014 ma che, in estate, dovrebbe lasciare i blaugrana: Rakitic, infatti, è legato al Barça da un altro anno di contratto (scadenza 30 giugno 2021) ma non rientra più nei piani tecnici e, per 20 milioni di euro, può essere ceduto al miglior offerente.

Il Milan, che perderà Lucas Biglia e Giacomo ‘Jack’ Bonaventura, è alla ricerca di centrocampisti di qualità, esperienza e caratura internazionale e non ha mai smesso di seguire Rakitic, il quale, a più riprese, ha dichiarato di voler essere lui, se proprio fosse costretto a lasciare la Catalogna, a scegliere la sua futura destinazione. Tra rossoneri e bianconeri, di recente, sono spuntate PSG e Siviglia ma, nelle ultime ore, si è fatta strada anche un’altra ipotesi.

Secondo quanto riferito dal ‘Mundo Deportivo‘, infatti, Rakitic potrebbe proseguire la sua carriera nella Premier League inglese: il suo cartellino, con il suo consenso, potrebbe essere girato al Tottenham di José Mourinho nell’operazione che potrebbe portare Tanguy Ndombele a vestire la maglia del Barça. Con buona pace dei rossoneri. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>