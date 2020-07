Calciomercato Milan – Post Ibra, spunta Nico González: le ultime | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Con tutta probabilità, al termine di questa stagione, il secondo matrimonio tra Zlatan Ibrahimović ed il Milan vedrà la sua conclusione. Quindi è già iniziato, in casa rossonera, il casting per reperire un sostituto del centravanti svedese.

Tra i nomi emersi nelle ultime ore ce n’è uno nuovo: secondo quanto riferito da ‘FOX Sports Argentina‘, infatti, il Milan avrebbe presentato un’offerta di 20 milioni di euro allo Stoccarda, club appena promosso in Bundesliga, per l’acquisizione a titolo definitivo del cartellino di Nicolás González.

Nico González, classe 1998, è un attaccante argentino che, nell’estate 2018, si è trasferito in Germania dall’Argentinos Juniors. Nell’ultima stagione ha siglato 14 gol in 27 gare nella seconda serie tedesca, contribuendo alla promozione dei biancorossi allenati da Thomas Hitzlsperger.

È nel giro della Nazionale argentina e può fare sia la prima sia la seconda punta, potendo sfruttare le sue caratteristiche di base, ovvero la velocità e l’abilità nell’andare via nell’uno contro uno. Che sia Nico González, dunque, il colpo a sorpresa del Diavolo per l’attacco dell’annata 2020-2021? CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>