Calciomercato Milan – Paqueta, tre strade per il futuro: le ultime | News

CALCIOMERCATO MILAN – Tiene banco, in casa Milan, la questione relativa a Lucas Paqueta, classe 1997, centrocampista brasiliano il quale, finora, non hai mai convinto in pieno nei suoi 15 mesi in maglia rossonera.

Paqueta, sotto contratto fino al 30 giugno 2023 con il club di Via Aldo Rossi, è costato al Diavolo quasi 45 milioni di euro tra parte fissa, bonus e commissioni ai procuratori. Pertanto, nel caso in cui il Milan voglia cederlo durante la prossima sessione estiva di calciomercato, dovrà piazzarlo per una cifra non inferiore ai 30-32 milioni di euro, onde evitare pericolose minusvalenze in bilancio.

Al giocatore sudamericano, che con il Milan di Gennaro Gattuso prima e Marco Giampaolo/Stefano Pioli poi ha collezionato più ammonizioni (10) che gol più assist (4) in 36 partite disputate, si erano interessate PSG e Benfica, ma nessuna delle due contendenti è sembrata propensa ad assecondare le richieste rossonere.

Tanto i parigini di Leonardo, quanto i lusitani di Rui Costa, entrambi ex rossoneri ed entrambi estimatori di Paqueta, non vanno infatti oltre offerte superiori ai 20 milioni di euro. Sullo sfondo, sempre la Roma e la Fiorentina, che, però, vorrebbero l’ex Flamengo in prestito con diritto di riscatto o, al massimo, inserito in qualche scambio.

Il Milan, qualora dovesse ragionare per scambi, opterebbe per inserire Paqueta in un’operazione con il Benfica per Florentino Luís (1999) o con la Fiorentina per Gaetano Castrovilli (1997). In società c’è chi pensa che Paqueta vada ceduto per poi, magari, dare l’assalto con quei soldi a Sandro Tonali (2000) del Brescia, ma anche chi pensa che si possa rilanciare.

Con un nuovo allenatore, magari una nuova collocazione tattica, e rinnovata fiducia, Paqueta potrebbe anche rappresentare il futuro del Milan.