Milan, i nuovi acquisti titolari con Pioli? I precedenti | VIDEO

Ruben Loftus-Cheek, Tijjani Reijnders e Christian Pulisic, nuovi acquisti del Milan in questo calciomercato estivo, sono già molto importanti per i rossoneri e saranno subito titolari a Bologna, in occasione della prima giornata di Serie A. Ma nel recente passato, sotto la gestione tecnica di Stefano Pioli, per i nuovi acquisti del Diavolo non è sempre stato così. Ecco, dunque, in questo video di 'GazzettaTV', quanto hanno giocato da titolare i nuovi arrivi in casa rossonera, stagione per stagione, da quando Pioli siede in panchina