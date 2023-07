Calciomercato Milan – Musah: storia, scheda, numeri, curiosità | VIDEO

Yunus Musah è ad un passo dal diventare un giocatore del Milan in questo calciomercato estivo. Ecco chi è e come gioca lo statunitense

Yunus Musah, centrocampista statunitense classe 2002, è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Trovato l'accordo, infatti, tra i rossoneri e il Valencia: ora mancano soltanto gli ultimi dettagli e le formalità burocratiche affinché vada in porto il suo trasferimento alla corte di Stefano Pioli. Ecco chi è e come gioca il calciatore in possesso del passaporto italiano nel video di 'GazzettaTV'