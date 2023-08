Calciomercato Milan – Musah, ieri sera l’arrivo a Linate | VIDEO

Yunus Musah, nuovo acquisto del Milan in questo calciomercato estivo, è arrivato ieri sera alle ore 22:43 all'aeroporto di Linate. Il video

Yunus Musah, centrocampista statunitense classe 2002, nuovo (e ottavo) acquisto del Milan in questo calciomercato estivo, è arrivato ieri sera alle ore 22:43 all'aeroporto di Linate. Sorrisi e felicità per il giocatore, in possesso del passaporto italiano, che lascia il Valencia per tornare nel nostro Paese: ha vissuto i primi 10 anni della sua vita a Castelfranco Veneto. Ecco il video della redazione di 'GazzettaTV'