VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Con il probabile addio di Paolo Maldini e Frederic Massara, l’amministratore delegato Ivan Gazidis è intenzinato a dare più poteri a Geoffrey Moncada, voluto fortemente come osservatore. Nella video news abbiamo fatto il punto sui primi nomi che già in questi mesi ha seguito per il mercato del Milan.

