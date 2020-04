VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Sulla fascia destra il Milan in teoria è coperto con Andrea Conti e Davide Calabria. Nessuno dei due convince a fondo ed entrambi potrebbero andare via. Così nel prossimo mercato potrebbe arrivare Noussair Mazraoui, terzino dell’Ajax in grado di giocare anche a centrocampo. Nella video news scopriamo di più su di lui.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓