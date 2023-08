Calciomercato Milan, ecco il parere di Matri e Vieri | VIDEO

A margine della Bobo Summer Cup in corso a Lignano Sabbiadoro, Vieri e Matri hanno analizzato il calciomercato del Milan

A margine della Bobo Summer Cup in corso a Lignano Sabbiadoro, Vieri e Matri hanno analizzato il calciomercato del Milan. Ecco le loro parole da Gazzetta TV. "Un calciomercato ragionato frutto della cessione di Tonali. Mi è piaciuto perchè ha completato alcuni ruoli. Sono giocatori con potenziale". Il pare di Vieri: "Non hanno preso giocatori già pronti, come si pensava alla fine dello scorso anno. Han preso una strada diversa, sono rimasti i 4 leoni (Leao, Theo, Giroud e Maignan). Bisogna solo aspettare".