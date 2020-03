VIDEO MILAN – Il Milan è pronto a cambiare durante il calciomercato della prossima estate. Via alcuni giocatori più vecchi e dentro giovani di talento già pronti. È ciò che avverrà, per esempio, con Lucas Biglia e Giacomo Bonaventura, entrambi in scadenza. Saluteranno e al loro posto sono nel mirino Imran Louza del Nantes e Dominik Szoboszlai del RB Salisburgo. Nella video news le ultime.

