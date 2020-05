Calciomercato Milan – L’annuncio: “Ibrahimovic andrà via!” / News

VIDEO MERCATO MILAN – Le voci si rincorrono ormai da settimane e sono spesso contrastanti. Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è ancora una volta al centro dell’attenzione nel mondo del calcio. Il campione svedese è arrivato al Milan a gennaio a costo zero, convinto da Paolo Maldini e soprattutto Zvonimir Boban, con contratto di sei mesi. Il rinnovo è automatico in caso di qualificazione in Champions League. Una qualificazione che al momento è pressoché impossibile.

Ecco perché sono iniziate tutte le voci sul suo futuro. Niente impedisce infatti al Milan e a Ibra di prolungare l’accordo a prescindere dai risultati sportivi ottenuti, discutendone. Ibra ha sempre chiarito che ormai non gli interessa tanto l’aspetto economico, quanto quello motivazionale: se la sfida è intrigante, allora fa per lui. Di certo, gli addii di Boban (già licenziato) e Maldini (destinato a salutare) non aiutano sul fronte permanenza.

Ibrahimovic ha iniziato così ad avere dei dubbi sul proprio futuro al Milan, anche perché Ivan Gazidis non ha mai avviato i contatti per l’eventuale rinnovo. Così, stufo di aspettare, avrebbe preso la propria decisione in questi giorni in Svezia: sarà addio. Le strade di Zlatan e del Milan si separano definitivamente, almeno per quanto riguarda l’Ibrahimovic calciatore.

La conferma arriva da caro amico del centravanti svedese: Sinisa Mihajlovic. L’allenatore del Bologna ha confessato di aver sentito Ibra pochi giorni fa, che gli avrebbe detto che non resterà certamente al Milan e che è indeciso se tornare in Svezia o passare proprio al Bologna per raggiungere l’allenatore serbo. Una situazione che sottolinea quanto Ibra volesse tornare al Milan a gennaio, ma anche come adesso sia profondamente deluso. Fine corsa, il Frecciarossonera di Ibra si ferma a fine stagione. Per leggere tutte le parole di Mihajlovic VAI ALLA NOTIZIA >>>

