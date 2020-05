Calciomercato Milan – Interessa Soumaré: i numeri stagionali | News

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito, in Francia, da ‘La Voix du Nord‘, ci sarebbe anche il Milan tra i club interessati a Boubakary Soumaré, classe 1999, centrocampista francese di origini senegalesi il quale, dopo essere cresciuto nelle giovanili del PSG, indossa la maglia del Lille dall’estate 2017.

Soumaré, di piede destro, è un colosso di 188 centimetri che ama giocare davanti la difesa e può rinverdire, nella fila del Diavolo, i fasti di Tiémoué Bakayoko. Sotto contratto con il Lille fino al 30 giugno 2022, può giungere in rossonero visti gli ottimi rapporti che legano i due club dopo l’operazione dell’estate 2019 per Rafael Leão.

Il Lille, tra l’altro, è una società controllata, seppur parzialmente, dal fondo Elliott Management Corporation. Su Soumaré, comunque, ci sono anche gli occhi degli osservatori di Manchester United e Liverpool nella Premier League inglese. In questa stagione il calciatore è stato spesso titolare nella formazione di Christophe Galtier.

Soumaré, infatti, ha collezionato 30 presenze totali: 20 in Ligue 1, poi 6 in Champions League e 4 nelle coppe nazionali, per un totale di 2.082 minuti sul terreno di gioco. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>