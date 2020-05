Ex Milan – Dalla Francia: il PSG di Leonardo punta su Bakayoko

CALCIOMERCATO MILAN – Tiémoué Bakayoko, classe 1994, ha lasciato un bel ricordo nei tifosi del Milan: con 42 presenze ed una rete, nel derby, tra Serie A, Europa League e Coppa Italia nella stagione 2018-2019, il centrocampista francese è rimasto nel cuore dei sostenitori del Diavolo, che tanto avrebbero voluto confermarlo in squadra anche quest’anno.

Ma Bakayoko, il cui alto ingaggio (7 milioni di euro netti a stagione) era fuori portata per le casse del Milan, ha fatto ritorno al Chelsea, club proprietario del suo cartellino, salvo poi ripartire, nuovamente con la formula del prestito, verso la Ligue 1 e verso il Monaco, società che lo aveva lanciato nel grande calcio e con la quale si era imposto in Champions League nel 2016-2017.

La stagione di Bakayoko nel Principato è stata buona, prima dello stop alla Ligue 1 per la pandemia da coronavirus, con 23 presenze totali, un gol e 2 assist. Le sue prestazioni, secondo ‘Le 10 Sport‘, hanno riacceso l’interesse di un vecchio estimatore, quel Leonardo che, nell’estate 2018, lo aveva portato proprio a Milano per indossare la maglia rossonera.

Ora, come noto, Leonardo ricopre l’incarico di direttore sportivo del PSG e vorrebbe mettere Bakayoko alle dipendenze di Thomas Tuchel nella prossima stagione quale rinforzo per la mediana dei freschi Campioni di Francia (a tavolino) in carica: già nel 2017 Bakayoko rifiutò il PSG per andare a Londra, contravvenendo le ragioni del cuore.

Bakayoko, infatti, è da sempre un tifoso del PSG: che questa volta, finalmente, il matrimonio vada in porto?