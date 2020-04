VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Titolare indiscusso, punto fermo, ma sul mercato ormai da diversi mesi. Franck Kessié non convince a pieno il Milan e per una buona offerta può partire. Classe 1996, non avrà problemi a trovare una nuova squadra. Ivan Gazidis al suo posto vorrebbe riportare in rossonero Tiémoué Bakayoko, che lo scorso anno aveva fatto molto bene e vorrebbe tornare. Nella video news le ultime.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android