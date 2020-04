VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è ancora incerto. Lo svedese manda segnali criptici al club rossonero, ma la sensazione è che voglia restare. Nel frattempo non vuole farsi trovare impreparato per quando si ricomincerà e continua ad allenarsi con l’Hammarby per restare al top della forma e tornare al Milan al meglio. Nella video news le ultime.

