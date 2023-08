Calciomercato Milan – Ekitike o Colombo in attacco? | VIDEO

Ekitike l'obiettivo, tenere Colombo l'alternativa: ecco l'ultimo dilemma del calciomercato estivo del Milan

Milan concentrato sull'attacco per l'ultima settimana di calciomercato: Ekitike l'obiettivo, tenere Colombo l'alternativa. Ma Origi non ha ancora trovato una squadra e potrebbe bloccare il mercato in entrata dei rossoneri. Ecco il video dei colleghi di Gazzetta TV con Carlo Laudisa che fa il recap della situazione attuale