Calciomercato Milan – È fatta: un obiettivo rossonero va al Napoli / News

VIDEO MERCATO MILAN – Si sono sfiorati, si sono mandati messaggi d’amore, ma alla fine Everton e il Milan non si congiungeranno. L’esterno brasiliano, segnalato da Leonardo, piace molto al Milan, che ha tentato più volte con il Gremio di raggiungere un accordo: giovane (1996) e forte, con uno stipendio nei limiti imposti dalla proprietà. Il vero limite è sempre stato il prezzo del cartellino.

Everton ha infatti una clausola rescissoria da 60 milioni e il Gremio non ha intenzione di scostarsi troppo da quella cifra per lasciarlo andare. Certo è difficile pensare che qualcuno possa pagarla del tutto, ma l’obiettivo è sempre stato quello di ottenere il massimo possibile. Il Milan ha avviato dei dialoghi tempo fa, ma senza mai affondare o avvicinarsi a soddisfare le richieste brasiliane.

Il desiderio di Everton era fortemente quello di vestire rossonero e lo ha lasciato intendere più volte, ma senza essere accontentato. Everton ha caratteristiche che sarebbero perfette per il Milan: molto veloce e abile nel dribbling, col fiuto del gol e in grado di giocare sia come esterno d’attacco che come seconda punta. Esattamente ciò che il Milan ricerca ormai da diverso tempo.

Mentre i rossoneri “dormono”, però, il Napoli agisce. Secondo le ultime notizie, infatti, i partenopei hanno raggiunto un’intesa di massima con l’esterno brasiliano: Everton ha dato il proprio ok al trasferimento in azzurro. Manca solo l’accordo tra i club, che è ancora lontano, ma non troppo. L’offerta è di circa 30 milioni e il Gremio ha intenzione di tirare ancora un po’ sul prezzo. Se il Napoli dovesse alzare l’offerta, magari inserendo anche qualche bonus, il trasferimento di Everon in Campania potrebbe davvero concretizzarsi e il Milan rischierebbe di essere nuovamente beffato. Per saperne di più LEGGI LA NOTIZIA >>>

