Calciomercato Milan – Everton dice sì al Napoli: pronta l’offerta

CALCIOMERCATO MILAN – Non è un mistero che al Milan piaccia Everton Soares, esterno d’attacco del Gremio stabilmente nel giro della nazionale brasiliana. I rossoneri hanno provato ad acquistarlo la scorsa estate, ricevendo un secco no dal club verdeoro, che non ha ritenuto idonea l’offerta. Adesso, però, il giocatore potrebbe sbarcare in Italia, ma per vestire un’altra maglia.

Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’ il Napoli saluterà José Maria Callejon a fine stagione ed è alla ricerca di un sostituto. Il nome forte sarebbe proprio quello di Everton, con i partenopei che avrebbero già avuto i primi contatti con alcuni emissari di Cristiano Giuntoli che lavorano in Brasile. Il Gremio vorrebbe 30 milioni di euro per far partire il suo giocatore, mentre il Napoli avrebbe già pronta un’offerta di 25 milioni di euro. Nel frattempo Everton ha già detto sì al club di De Laurentiis. Milan beffato? Ci sono novità sul futuro di Diego Laxalt: ecco alle parole del suo agente >>>