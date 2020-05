Calciomercato Milan – Clamorosa occasione a 20 milioni! / News

VIDEO MERCATO MILAN – Le squadre costruite da Ralf Rangnick hanno un gioco molto immediato. Poco possesso palla, tante verticalizzazioni e tanta velocità. Terreno più che fertile per un giocatore come Jeremie Boga, ivoriano del Sassuolo classe 1997. Giovane e di grande talento, rispecchia perfettamente l’identikit del giocatore che può piacere in casa Milan nel corso del prossimo mercato, che dovrà essere a basso costo, ma ad alto rendimento.

Boga si è messo in mostra con il Sassuolo in questa stagione. Gli emiliani lo hanno acquistato dal Chelsea nell’estate 2018, dopo che il club londinese lo aveva girato in prestito per molti anni: prima al Rennes, poi al Granada, infine al Birmingham. Tutte esperienze positive, ma che non hanno consentito a Boga di fare il salto di qualità. Anche il primo anno in neroverde era passato un po’ sottotraccia: 27 presenze e 3 gol. Quest’anno, invece, la svolta: finora sono già 8 i gol messi a segno in stagione, in 25 presenze.

Numeri eccellenti per un esterno d’attacco, soprattutto considerando i 22 anni. Boga ha dimostrato una capacità realizzativa non indifferente, ma non solo. Le sue progressioni palla al piede a grande velocità lo rendono imprendibile, anche perché abbinate a un dribbling ad altrettanta velocità. Insomma, un mix di rapidità, tecnica, qualità e concretezza. Il suo obiettivo di mettersi in mostra è stato sicuramente raggiunto.

Ovviamente molti top club lo hanno subito notato e messo nel mirino. La squadra che lo segue con più attenzione finora è il Napoli. I partenopei lo ritengono ideale. Occhio anche al Granada, dove ha già giocato. Nelle ultime ore si è iscritto alla lista degli interessati anche il Milan.

Come detto in precedenza, per i rossoneri Boga avrebbe caratteristiche ideali: esterno d’attacco in caso di 4-3-3, ma anche seconda punta o trequartista. Rangnick lo apprezza e ci pensa concretamente. Anche perché il prezzo stabilito dal Sassuolo è davvero sorprendente: 20 milioni. La crisi da Coronavirus ha colpito tutti e difficilmente potrà chiedere di più. Addirittura lo stesso Chelsea sta pensando di riacquistarlo, anche perché con una corsia preferenziale: al momento della cessione i londinesi hanno inserito un diritto di recompra, fissato proprio a 20 milioni. Se il Milan vorrà dunque provare ad aggiudicarsi Boga non solo dovrà giocare d’anticipo rispetto alle tante concorrenti, ma dovrà anche sperare che i Blues non vogliano riportarlo in Inghilterra. Superati questi due ostacoli, Boga potrebbe davvero diventare rossonero: un grande colpo a poco prezzo. Per sapere chi sarà l’allenatore scelto da Rangnick LEGGI LA NOTIZIA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓