Calciomercato Milan – Ecco Chukwueze, il ‘Robben nigeriano’ | VIDEO

Il Milan ha definito l'acquisto di Samuel Chukwueze in questo calciomercato estivo. Arriva dal Villarreal. La presentazione in questo video

Il Milan ha definito nei dettagli l'acquisto di Samuel Chukwueze dal Villarreal. Il giocatore, classe 1999, autore di 13 gol e 11 assist nell'ultima stagione con il 'Sottomarino Giallo', arriva in rossonero per 20 milioni di euro più 8 di bonus. Sarà il settimo acquisto del Diavolo in questa sessione di trattative. Conosciamo un po' meglio il 'Robben nigeriano', molto amico di Victor Osimhen del Napoli, in questo video della redazione di 'GazzettaTV'