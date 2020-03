VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Dopo tre stagioni tra alti e bassi (più bassi che alti), dal prossimo 1° luglio Lucas Biglia lascerà il Milan a parametro zero. L’argentino è stato spesso infortunato e anche in campo non ha mai dato grandissimi contributi. Ivan Gazidis lo lascia andare senza rimpianti, liberandosi di un ingaggio pesantissimo. Nella video news altri dettagli.

