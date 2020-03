Calciomercato Milan – Biglia non rinnova: tre stagioni deludenti

CALCIOMERCATO MILAN – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha ricordato come il Milan, al termine di questa tormentata stagione, un po’ per via dei risultati in campo e tanto per la pandemia da coronavirus, non rinnoverà il contratto di Lucas Biglia, che scadrà il prossimo 30 giugno.

Il club di Via Aldo Rossi, così facendo, si libererà di un ingaggio molto pesante, 3,5 milioni di euro netti l’anno, per un giocatore che, giunto al Milan nell’estate 2017 dalla Lazio per circa 20 milioni di euro, ha disputato tre stagioni molto deludenti e caratterizzate, più che dalle prestazioni sul terreno di gioco, dai numerosi infortuni muscolari rimediati.

In questa stagione, per esempio, ha disputato appena 7 gare, per un totale di 525′ in campionato e l’ultima volta che è sceso in campo è stato l’8 dicembre 2019, in occasione di Bologna-Milan 2-3 allo stadio ‘Dall’Ara‘. Dove potrebbe ora concludere la sua carriera Biglia? CLICCA QUI PER SCOPRIRLO >>>

