Calciomercato Milan – Biglia nel mirino del River Plate

CALCIOMERCATO MILAN – Il River Plate è a caccia di rinforzi in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal portale di calciomercato fichajes.net, i Millionarios avrebbero messo nel mirino anche due calciatori argentini che militano attualmente in Serie A. Si tratta del centrocampista del Milan, Lucas Biglia, e del fantasista della Roma, Javier Pastore, entrambi poco protagonisti con le rispettive squadre in questa stagione.

Il regista rossonero non rinnoverà certamente il proprio contratto in scadenza col Milan il prossimo 30 giugno. Ecco quanto risparmierà il club di via Aldo Rossi a bilancio: CONTINUA A LEGGERE!

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android