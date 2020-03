Calciomercato Milan – Biglia non rinnova: ecco il risparmio a bilancio

CALCIOMERCATO MILAN – Quasi sicuramente Lucas Biglia, classe 1986, centrocampista argentino ex Lazio ed Anderlecht, non rinnoverà il proprio contratto con il Milan, che scadrà il prossimo 30 giugno.

Non prolungando l’accordo con Biglia, acquistato nell’estate 2017 dal club di Claudio Lotito per poco più di 19 milioni di euro bonus inclusi, il Milan risparmierà, rispetto l’esercizio di bilancio chiuso al 30 giugno 2019, ben 12,5 milioni di euro di costi totali.

Una cifra data dai 6,4 milioni di euro della quota di ammortamento annua del suo cartellino, che, di fatto, al 30 giugno 2020 sarà inesistente, e dai 6,1 milioni di euro dello stipendio lordo annuale dell’esperto calciatore sudamericano. Altri tre calciatori, oltre Biglia, potrebbero essere ceduti per liberare spazio salariale in rosa: per i dettagli, continua a leggere >>>

