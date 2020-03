Calciomercato Milan – Biglia andrà via: non rinnoverà il contratto

CALCIOMERCATO MILAN – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina ha sottolineato come, in estate, il Milan si priverà quasi totalmente dei calciatori che, nell’estate 2017, arrivarono in rossonero durante la campagna acquisti delle ‘cose formali’ condotta da Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli per l’allora proprietà cinese.

Tra questi, figurerà anche Lucas Biglia, classe 1986, regista argentino che il Diavolo prelevò dalla Lazio per 20 milioni di euro tra parte fissa e bonus per un contratto di tre anni. Accordo, quello tra Milan e Biglia che scadrà il prossimo 30 giugno e che non verrà rinnovato, giacché il biondo centrocampista sudamericano, in tre anni in rossonero, ha collezionato tanti infortuni e offerto un rendimento non soddisfacente sul terreno di gioco.

Sul fronte mercato in entrata, invece, il Milan è vigile su un forte difensore centrale che milita nella Bundesliga tedesca: per le ultime news su di lui continua a leggere >>>

