Calciomercato Milan – Rossoneri sul francese N’Dicka: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – In casa rossonera, a fine anno, sarà rivoluzione, o quasi, dell’organico attualmente a disposizione del tecnico Stefano Pioli. Qualche cessione, dolorosa, dovrà essere effettuata per ragioni di bilancio e, al contempo, il club di Via Aldo Rossi dovrà provare a rinforzare la rosa cercando di mantenere la squadra competitiva abbattendo il monte ingaggi.

Missione difficile, ma non impossibile quella che attende Ivan Gazidis. L’amministratore delegato sudafricano potrebbe mettere sul mercato anche il capitano del Diavolo, il difensore centrale Alessio Romagnoli, classe 1995, che ha molto mercato nella Liga spagnola, dove piace ad Atlético Madrid e Barcellona.

Qualora il numero 13 rossonero dovesse salpare verso altri lidi, ecco che il Milan potrebbe puntare su Evan N’Dicka, classe 1999, difensore centrale dell’Eintracht Francoforte, un mancino francese di origini camerunensi che è approdato in Bundesliga nell’estate 2018, acquistato dall’Auxerre per 5,5 milioni di euro.

Il fatto che il Milan stia seguendo N’Dicka fa presumere che i contatti tra il Milan e Ralf Rangnick per la stagione 2020-2021 non siano stati poi interrotti: il tecnico tedesco, attuale responsabile dell’area sportiva della ‘Red Bull‘, infatti, dovrebbe pescare in Germania qualche calciatore qualora decidesse di accettare la proposta rossonera.

N’Dicka, seguito anche da Liverpool ed Arsenal in Premier League e dall’Inter nel nostro campionato, oggi vale circa 25 milioni di euro: sotto contratto con le ‘Aquile‘ di Francoforte sul Meno fino al 30 giugno 2023, in questa stagione, prima dello stop al calcio internazionale a causa della pandemia da coronavirus, ha totalizzato 25 presenze tra Bundesliga, Europa League e coppe nazionali, mettendo a segno un gol.

Il Milan potrebbe essere facilitato, nella trattativa con l’Eintracht Francoforte per N’Dicka, dagli ottimi rapporti con il club tedesco, con il quale ha già un’operazione di mercato in piedi che riguarda i due attaccanti Ante Rebic ed André Silva. Per scoprire tutto sul futuro dei due giocatori abbiamo sentito Ulrika Sickenberger, corrispondente della ‘BILD‘ per la squadra di Adolf Hütter: ecco le sue dichiarazioni sulla vicenda.

