Panchina Milan – Rangnick, futuro incerto: ecco i suoi dubbi

NEWS MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, in edicola questa mattina, Ralf Rangnick ha dei dubbi sul fatto di diventare o meno il prossimo allenatore del Milan. Rispetto all’incontro avvenuto alla fine del 2019, infatti, il tedesco ha ricevuto comunicazione sul fatto che il budget del Milan del mercato sarà inferiore rispetto a quello preventivato, soprattutto per la crisi economica dovuto all’emergenza coronavirus.

Rangnick vorrebbe maggiore libertà di manovra, ma il club rossonero dovrà rispettare i parametri del Fair Play Finanzario. Inoltre, se la stagione terminasse a luglio, come farà il tedesco a lavorare al meglio per preparare la squadra alle sue idee? Insomma, anche l’emergenza coronavirus non ha sicuramente aiutato, e quindi tutto diventa estremamente incerto. Intanto oggi è il compleanno di un grande ex rossonero, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android