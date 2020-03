Compleanno Ronaldinho, i numeri del brasiliano con il Milan

ULTIME NEWS MILAN – Ronaldinho compie oggi 40 anni. L’ex fuoriclasse brasiliano ha fatto parte della storia del Milan dal 2008 al 2011. Difficile pensare che lo smalto fosse quello dei tempi d’oro passati a Barcellona, ma quel che è certo è che Ronaldinho ha dato una grossa mano ai rossoneri in quegli anni. Lo dicono i numeri: in 95 presenze complessive, l’ex numero 80 ha messo a segno 26 gol e confezionato ben 28 assist ai compagni. Un giocatore completo, totale e geniale: auguri ‘Gaucho’! Intanto la redazione di PianetaMilan.it ha intervistato Bruno Longhi in esclusiva: ecco le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

