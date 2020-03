Calciomercato Milan – Romagnoli, rinnovo in stand-by e richieste dalla Liga

CALCIOMERCATO MILAN – Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, vuole abbattere il monte ingaggi del club rossonero, in vista della prossima stagione. Una rivoluzione, questa, che porterà il club di Via Aldo Rossi, inevitabilmente, a considerare la cessione di qualche pezzo da 90 della squadra rossonera, come, ad esempio, Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma ed Alessio Romagnoli.

Secondo quanto riferito da ‘calciomercato.com‘, per quanto riguarda la trattativa per il rinnovo di contratto di Romagnoli, il cui attuale accordo con il Diavolo scadrà il 30 giugno 2022, si troverebbe in fase di stallo. L’agente di Romagnoli, il solito Mino Raiola, aveva infatti iniziato una discussione positiva con Zvonimir Boban, ma il licenziamento del dirigente croato rischia di diventare controproducente per il felice esito dei negoziati.

Per restare al Milan, l’entourage di Romagnoli vorrebbe un aumento dell’ingaggio rispetto i 3,5 milioni di euro attualmente percepiti ed un prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2024. Gazidis non sarebbe di questo avviso, anzi: l’A.D. sudafricano sarebbe intenzionato a chiedere al capitano rossonero uno sforzo al ribasso sullo stipendio. Soluzione, questa, che potrebbe però trovare l’opposizione di Raiola.

L’agente olandese di origine campana, come noto, non è entusiasta del progetto del nuovo Milan, molto ridimensionato, e sta vagliando l’ipotesi di portare via anche Romagnoli dal Diavolo. Il numero 13 rossonero ha molti estimatori, in particolare, nella Liga, dove Barcellona ed Atlético Madrid avrebbero già sondato il terreno per valutare la possibilità di portare Romagnoli in Spagna. Per quanto concerne Donnarumma, invece, c’è più di qualche pista aperta: per conoscerle tutte, continua a leggere >>>

