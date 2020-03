Calciomercato Milan – A breve incontro per il rinnovo di Romagnoli

CALCIOMERCATO MILAN – Come riferito dai colleghi di Sport Mediaset, il Milan, nelle prossime settimane, dovrebbe incontrare l’entourage di Alessio Romagnoli per discutere del rinnovo di contratto.

Dunque, Paolo Maldini e Ivan Gazidis si siederanno al tavolo con Mino Raiola e parleranno, non solo del contratto di Romagnoli, ma anche di altri giocatori della così detta “scuderia Raiola” (vedi in questo senso Zlatan Ibrahimovic, Giacomo Bonaventura e Gianluigi Donnarumma). Il capitano Romagnoli e il Milan sono legati a un contratto in scadenza nel giugno 2022. L’attuale stipendio del difensore romano è di 3,5 milioni di euro.

Vedremo cosa ne verrà fuori vista l’intenzione di Gazidis di ridurre ulteriormente il monte ingaggi. Qualche eccezione (2 o 3 giocatori al massimo) verrà fatta, e Romagnoli potrebbe farne parte.

Sempre parlando di calciomercato, ecco l’idea che sta circolando nella testa della stesso Mino Raiola. Infatti, il potente procuratore italiano, ha in mente delle mosse importanti. Per sapere di chi si tratta clicca qui e continua a leggere>>>

