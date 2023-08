Calciomercato Milan – Ecco gli 8 colpi rossoneri | VIDEO

Ecco gli otto nuovi volti del Milan di Stefano Pioli: dalla cessione di Tonali il Milan ha creato il suo calciomercato

Il Milan in questo calciomercato è stato molto attivo. Dopo la cessione di Tonali sono arrivati i colpi in entrata. I due parametri zero Sportiello e Romero. Poi i rinforzi a centrocampo con Loftus-Cheek, Reijnders e Musah. In attacco sono arrivati tre rinforzi: Pulisic, Okafor e Chukwueze. I colleghi di Gazzetta TV li presentano