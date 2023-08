VIDEO – Kane al Bayern Monaco: ecco il suo saluto al Tottenham

Harry Kane lascia il Tottenham dopo dieci stagioni e si trasferisce al Bayern Monaco. Nel video il suo saluto al mondo degli 'Spurs'

Harry Kane lascia il Tottenham dopo dieci stagioni e si trasferisce al Bayern Monaco. Nel video il suo saluto al mondo degli 'Spurs'. Ecco, qui di seguito, le sue parole: “Ciao a tutti, volevo essere il primo a dire a voi, tifosi del Tottenham, che lascerò il club oggi. Ovviamente mi pervadono tante emozioni in questo momento. Sono triste di lasciare il club in cui ho trascorso quasi 20 anni della mia vita: da che ero un ragazzo di 11 anni ad ora che sono un uomo di 30. Ci sono stati così tanti grandi momenti e ricordi speciali. Ricordi che porterò con me per sempre. Così, questo è un ringraziamento a tutti i miei compagni avuti negli anni, a tutti gli allenatori, ai manager, ad ogni singolo membro dello staff. Dal magazziniere al cuoco, tutti inclusi. Ovviamente ho costruito relazioni speciali con molte persone. E più importante è un ringraziamento per voi, tifosi del Tottenham. Dal primo momento che ho iniziato a giocare sono stato uno di voi, e ho dato qualsiasi cosa ho potuto per rendervi orgogliosi, per regalarvi momenti speciali e ricordi che spero restino per sempre. Ho sentito che era il momento di andare via. Non volevo iniziare la stagione con un po’ discorsi sul mio futuro ancora irrisolti. È importante per il nuovo allenatore e per i giocatori concentrarsi sul tentativo di riportare il Tottenham verso la vetta della classifica ed a combattere per trofei. Auguro buona fortuna ai ragazzi. Vi guarderò come un tifoso d’ora in poi e spero davvero che la squadra possa avere successo. Questo è un messaggio per voi tifosi in tutto il mondo, per ogni singolo tifoso del Tottenham che mi ha supportato e che è stato con me durante questo mio viaggio. Io e la mia famiglia ne faremo tesoro per sempre. Non dimenticheremo mai tutti i momenti che abbiamo avuto insieme. Quindi grazie. Guarderò questa stagione. Buona fortuna Tottenham, buona fortuna a tutto il club. Non è un addio, perché nella vita non si sa mai cosa può riservare il futuro, ma è un ringraziamento e un ‘ci vediamo presto’”.