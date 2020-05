CALCIOMERCATO – Kaio Jorge nel mirino, trattativa difficile / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN – Il futuro di Zlatan Ibrahimovic inizia a delinearsi e sembra essere con ogni probabilità lontano dal Milan. Lo svedese è stanco di aspettare e sta valutando la prossima destinazione. Così, il Diavolo, con Ralf Rangnick come nuova guida sul mercato, deve scegliere il nuovo centravanti. Le linee guida sono le solite: giovane e di prospettiva, come sa fare Rangnick. Uno dei più interessanti sulla lista del tedesco è Kaio Jorge, brasiliano del Santos che ha stregato tutti. Giovanissimo (classe 2002), ha già però una clausola rescissoria da 50 milioni. Si è capito che per il bomber sarà difficile spendere poco. La trattativa però è difficile, essendoci anche il Manchester City, che si è mosso in anticipo. I rossoneri offrono la possibilità di giocare subito titolare. Nella video news le ultime. Per tutti i dettagli LEGGI LA NOSTRA NOTIZIA ESCLUSIVA >>>

