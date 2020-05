PM – Calciomercato Milan: sondaggio per Kaio Jorge del Santos

Di Louis Girardi

CALCIOMERCATO MILAN – Come appreso dalla nostra redazione, il Milan avrebbe fatto nelle scorse ore un sondaggio per Kaio Jorge attaccante del Santos. Per il classe 2002, il Milan avrebbe cercato di allacciare i contatti con il suo entourage per capire la fattibilità della trattativa. Tuttavia, sull’attaccante classe 2002 brasiliano c’è una forte concorrenza dei club inglesi, tra cui principalmente quella del Manchester City.

Tuttavia, Moncada avrebbe messo gli occhi sul gioiellino del Lione Rayan Cherki: CONTINUA A LEGGERE>>>

