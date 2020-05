PM – Calciomercato Milan: Szoboszlai non si sblocca, occhi su Cherki

Di Louis Girardi

CALCIOMERCATO MILAN – Il campionato è ancora fermo e in questi giorni si sta cercando di concludere degli accordi tra la Lega Calcio e il Governo per farlo riprendere a metà giugno. L’ipotesi ventilata è al momento quella del 13 giugno, ma il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora non sembra così convinto.

Durante questa pausa forzata il Milan non è stato fermo a guardare ed ha sondato il terreno per diversi talenti giovani e interessanti. La situazione con Dominik Szoboszlai non si sblocca e Geoffrey Moncada ha messo gli occhi su un altro talento. Si tratta di Rayan Cherki di 16 anni (classe 2003) in forza al Lione. Al momento il club francese spara alto e chiede una cifra intorno ai 40 milioni, ma il Milan potrebbe inserire nella trattativa Rafael Leao che piace e non poco a Rudi Garcia.

Cherki è un trequartista che può giocare anche come ala destra o sinistra. In stagione ha fatto l’esordio in prima squadra totalizzando 12 presenze (di cui una in Champions League), segnando 3 reti e 2 assist. Intanto, Rebic potrebbe non restare qualora arrivasse Rangnick: LE ULTIME>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓